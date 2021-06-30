ГарПок розраховує на випуск ОВД під погашення заборгованості перед ВДЕ

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: , ,

ГарПок розраховує на випуск ОВД під погашення заборгованості перед ВДЕ

ДП «Гарантований покупець»  розраховує на випуск восени цього року облігацій внутрішньої держпозики під погашення заборгованості перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік.
Про це сказав в інтерв’ю «Енергореформі» голова ДП Костянтин Петриковець.

«Ми дуже розраховуємо на їх випуск.» Укренерго «буде мати певний проміжок часу, за який можна буде стабілізувати, поліпшити роботу компанії, налагодити відрахування в бюджет і забезпечити в наступних роках безболісне повернення вартості цих бондів», — сказав він.

За його прогнозами, попит на такі облігації серед інвесторів, однозначно буде.

«З тими відсотками, які є у наших цінних паперів, вони завжди розкуповуються. Приклад — звичайні ОВДП», — зазначив Петриковець. Згідно з оновленими даними ДП «Гарантований покупець», станом на 29 червня, оплата за придбану в 2020 році «зелену» електроенергію становить 66,6%, в 2021: 93% — в січні-березні, 72% — в квітні, 66% — в травні і 100% за 20 днів червня.

Читайте в «Терміналі», Міненерго розглядає кілька варіантів погашення боргів перед ВДЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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