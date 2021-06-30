ГарПок розраховує на випуск ОВД під погашення заборгованості перед ВДЕ

ДП «Гарантований покупець» розраховує на випуск восени цього року облігацій внутрішньої держпозики під погашення заборгованості перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік.

Про це сказав в інтерв’ю «Енергореформі» голова ДП Костянтин Петриковець.

«Ми дуже розраховуємо на їх випуск.» Укренерго «буде мати певний проміжок часу, за який можна буде стабілізувати, поліпшити роботу компанії, налагодити відрахування в бюджет і забезпечити в наступних роках безболісне повернення вартості цих бондів», — сказав він.

За його прогнозами, попит на такі облігації серед інвесторів, однозначно буде.

«З тими відсотками, які є у наших цінних паперів, вони завжди розкуповуються. Приклад — звичайні ОВДП», — зазначив Петриковець. Згідно з оновленими даними ДП «Гарантований покупець», станом на 29 червня, оплата за придбану в 2020 році «зелену» електроенергію становить 66,6%, в 2021: 93% — в січні-березні, 72% — в квітні, 66% — в травні і 100% за 20 днів червня.

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