Існує необхідність класифікувати водень, який виробляється ядерними технологіями, як чистий — Асоціація «УЯФ»

Український Ядерний Форум (УЯФ) підготував аналітичний звіт «Ядерний водень — шлях до декарбонізації та енергетичної безпеки України», в якому розглянуті всі аспекти виробництва ядерного водню.

На підставі цього звіту був підготовлений позиційний документ. Обидва документи розміщені на сайті Асоціації, пише пресслужба УЯФ.

«Україна почала процес розробки власної водневої стратегії, залучивши до цього експертів міжнародних установ (Світового банку, Європейської економічної комісії ООН). Для України водень є перспективним паливом, яке може замінити вуглеводневі джерела енергії та зменшити рівень енергетичної залежності країни. Міненерго наголошує при цьому на наявний потенціал не тільки зеленої енергетики, але й атомних станцій, для виробництва чистого водню», — йдеться у повідомленні.

Ядерна енергетика – це перевірена технологія, яка може бути ідеальним рішенням для України щодо виробництва низьковуглецевого та доступного водню у великих обсягах. Впровадження ядерних технологій виробництва водню створить також тисячі додаткових робочих місць. Впровадження ядерного водню сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки країни, що в кінцевому рахунку підвищить конкурентоспроможність національної економіки.

«В Позиційному документі адресовані такі важливі питання, як: декарбонізація економіки та роль ядерного водню в цьому процесі, технологічні аспекти виробництва низьковуглецевого ядерного водню, розвиток гібридних енергосистем на основі скоординованого використання ядерної та відновлюваної енергії. Підкреслено економічні переваги ядерного водню», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що при підготовці національної водневої стратегії наші пропозиції мають бути враховані. При цьому, першочерговим політичним завданням Уряду України є необхідність класифікувати водень, який виробляється ядерними технологіями, як чистий водень, виробництво якого не супроводжується шкідливими викидами, що впливають на навколишнє довкілля.