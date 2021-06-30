Керівник Одеської ОДА пообіцяв відновити роботу НПЗ

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: ,

Керівник Одеської ОДА пообіцяв відновити роботу НПЗ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький заявив, що спробує відновити роботу нафтопереробного заводу в Одесі.

Таку заяву він зробив 29 червня, пише видання Таймер.

За його словами, з моменту зупинки заводу в 2014 році на територію підприємства неодноразово проникали різні мародери і вандали, інтерес для яких представляли кольорові метали електрообладнання. Зараз виробнича техніка НПЗ знаходиться в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Її стан Гриневецький назвав більш-менш нормальним і підкреслив, що завод уже міг би почати роботу, спочатку виробляючи бітум, «потім дизельне паливо і навіть високооктановий бензин». При цьому питання постачання підприємства необхідною для роботи нафтою наразі залишається відкритим, оскільки, за словами губернатора, не може вирішуватися на обласному рівні.

«Це питання державне», – підкреслив чиновник.

Для розв’язання проблеми він уже доручив регіональному відділенню ДСНП провести комплексне обстеження НПЗ.

«Термінал» писав, співробітники ГУ ДФС у Харківській області під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виявили незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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