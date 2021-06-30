Керівник Одеської ОДА пообіцяв відновити роботу НПЗ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький заявив, що спробує відновити роботу нафтопереробного заводу в Одесі.

Таку заяву він зробив 29 червня, пише видання Таймер.

За його словами, з моменту зупинки заводу в 2014 році на територію підприємства неодноразово проникали різні мародери і вандали, інтерес для яких представляли кольорові метали електрообладнання. Зараз виробнича техніка НПЗ знаходиться в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Її стан Гриневецький назвав більш-менш нормальним і підкреслив, що завод уже міг би почати роботу, спочатку виробляючи бітум, «потім дизельне паливо і навіть високооктановий бензин». При цьому питання постачання підприємства необхідною для роботи нафтою наразі залишається відкритим, оскільки, за словами губернатора, не може вирішуватися на обласному рівні.

«Це питання державне», – підкреслив чиновник.

Для розв’язання проблеми він уже доручив регіональному відділенню ДСНП провести комплексне обстеження НПЗ.

«Термінал» писав, співробітники ГУ ДФС у Харківській області під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виявили незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів.