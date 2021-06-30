ОПЕК + попереджає про серйозні ризики дисбалансу на нафтовому ринку

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: , ,

ОПЕК + попереджає про серйозні ризики дисбалансу на нафтовому ринку

ОПЕК + попередив про значну невизначеність і потенційний ризик дисбалансу на світовому ринку нафти після квітня 2022 року, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на внутрішній звіт Альянсу.

Передає Прайм.

У вівторок відбулося засідання техкомітету ОПЕК+, до якого входять експерти Альянсу. Згідно з документом, на який посилається агентство, техкомітет вважає, що при різних сценаріях, що враховують попит і пропозицію, до кінця 2022 року на ринку очікується надлишок нафти.

У звіті наводиться базовий сценарій, який враховує прогнози щодо світового попиту на нафту і зростання пропозиції поза ОПЕК з червневої доповіді організації. Згідно з цим сценарієм, запаси нафти в країнах ОЕСР в третьому кварталі 2021 року будуть на 96 мільйонів барелів вище середніх показників 2015-2019 років, в четвертому – на 125 мільйонів барелів. Наприкінці 2022 року, незважаючи на значне збільшення попиту, ОПЕК+ очікує надлишок пропозиції в 181 мільйон барелів.

Раніше Термінал писав, що дані ОПЕК + вказують, що дефіцит на ринку нафти збережеться до кінця року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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