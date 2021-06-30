ОПЕК + попереджає про серйозні ризики дисбалансу на нафтовому ринку

ОПЕК + попередив про значну невизначеність і потенційний ризик дисбалансу на світовому ринку нафти після квітня 2022 року, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на внутрішній звіт Альянсу.

Передає Прайм.

У вівторок відбулося засідання техкомітету ОПЕК+, до якого входять експерти Альянсу. Згідно з документом, на який посилається агентство, техкомітет вважає, що при різних сценаріях, що враховують попит і пропозицію, до кінця 2022 року на ринку очікується надлишок нафти.

У звіті наводиться базовий сценарій, який враховує прогнози щодо світового попиту на нафту і зростання пропозиції поза ОПЕК з червневої доповіді організації. Згідно з цим сценарієм, запаси нафти в країнах ОЕСР в третьому кварталі 2021 року будуть на 96 мільйонів барелів вище середніх показників 2015-2019 років, в четвертому – на 125 мільйонів барелів. Наприкінці 2022 року, незважаючи на значне збільшення попиту, ОПЕК+ очікує надлишок пропозиції в 181 мільйон барелів.

Раніше Термінал писав, що дані ОПЕК + вказують, що дефіцит на ринку нафти збережеться до кінця року.