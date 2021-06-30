Рубрика | Официоз, Украина

Уряд обмежив використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: , ,

Уряд обмежив використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

30 червня на засіданні Уряду прийнято зміни до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Таке рішення забезпечить приведення українських технічних регламентів у відповідність з європейськими стандартами та сприятиме укладенню Угоди АСАА у цій сфері.

Повідомляє Міністерство економіки України.

«Укладення «промислового безвізу» є одним з пріоритетних завдань для Мінекономіки. Тож, ми вживаємо усіх необхідних кроків, щоб привести національне законодавство і, зокрема, технічні регламенти у відповідність до європейських стандартів. Укладення Угоди АСАА стане поштовхом для розвитку української промисловості та сформує конкурентні переваги для наших виробників на європейських ринках», — прокоментував перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко.

Так, постановою встановлюється кінцевий строк використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що надається на ринку України (наразі такі строки є необмеженими), і які відповідатимуть тим, що діють в ЄС, зокрема:

  • до 21.07.2024 – хрому в системах охолодження обладнання та свинцю в обладнанні, що використовується у двигунах внутрішнього згоряння;

  • до 31.12.2025 – свинцю в електродах, що використовуються у вимірювальному обладнанні;

  • до 31.03.2022 – свинцю в медичних виробах для діагностики in vitro.

Крім того, додатки до Технічного регламенту будуть доповнені новими винятками з обмежень, а саме надана можливість використовувати:

  • кадмій у трубках відеокамер до 31.03.2027;

  • біс (2-етилгексил) фталат у гумових деталях систем двигунів до 21.07.2024.

Читайте у Терміналі: Уряд працює над держдопомогою для  переходу до «зелених» технологій.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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