2021-07-01: Нафта Brent торгується вище $75 за баррель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 75,13 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:29, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 73,57 долара за барель, додавши 0,14%.

Ціни на нафту виросли в четвер, чому сприяло зниження запасів у США, і на тлі того, як інвестори чекають рішення ключових виробників про те, чи збережуть вони скорочення поставок або послаблять їх у другій половині року, пише Reuters.

Ціна на нафту WTI виросла більш ніж на 10% в червні, у той час як нафта марки Brent додала понад 8%, досягнувши максимуму з 2018 року, оскільки побільшало подорожей улітку і все більше людей пройшли вакцинацію.

Аналітики прогнозували більший глобальний дефіцит пропозиції в другому півріччі, оскільки Організація країн-експортерів нафти і їх союзники, відомі як ОПЕК+, продовжували практику скороченого видобутку при зростанні попиту.

ОПЕК+ послабила скорочення поставок в період з травня по липень на 2,1 мільйона барелів на добу і зустрінеться в четвер, щоб вирішити, чи залишити видобуток без змін, чи збільшити видобуток, можливо, більш ніж на 1 мільйон барелів на добу або на більш скромні 0,5 мільйона барелів на добу в серпні. Очікується, що група також обговорить питання про продовження угоди зі скорочення пропозиції після квітня 2022 року.

Своєю чергою «Investing.com» пише, що доповідь Міненерго США, показала зниження запасів нафти в країні за підсумками шостого тижня поспіль — на 6,7 млн ​​барелів.

Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозували зменшення резервів на 4,7 млн ​​барелів.

Вартість вересневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:02 мск в четвер складає $ 74,78 за барель, що на $ 0,16 (0,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 0,34 (0,5%) — до $ 74,62 за барель Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,19 (0,26%) — до $ 73,66 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася до $ 73,47 за барель, піднявшись на $ 0,49 (0,7%). У другому кварталі Brent подорожчала на 18,2%, з початку 2021 року — на 45%, вартість WTI збільшилася відповідно на 24% і 51%.