2021-07-01: Нафта Brent торгується вище $75 за баррель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 75,13 долара за барель.
Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:29, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,49%.
При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 73,57 долара за барель, додавши 0,14%.
Ціни на нафту виросли в четвер, чому сприяло зниження запасів у США, і на тлі того, як інвестори чекають рішення ключових виробників про те, чи збережуть вони скорочення поставок або послаблять їх у другій половині року, пише Reuters.
Ціна на нафту WTI виросла більш ніж на 10% в червні, у той час як нафта марки Brent додала понад 8%, досягнувши максимуму з 2018 року, оскільки побільшало подорожей улітку і все більше людей пройшли вакцинацію.
Аналітики прогнозували більший глобальний дефіцит пропозиції в другому півріччі, оскільки Організація країн-експортерів нафти і їх союзники, відомі як ОПЕК+, продовжували практику скороченого видобутку при зростанні попиту.
ОПЕК+ послабила скорочення поставок в період з травня по липень на 2,1 мільйона барелів на добу і зустрінеться в четвер, щоб вирішити, чи залишити видобуток без змін, чи збільшити видобуток, можливо, більш ніж на 1 мільйон барелів на добу або на більш скромні 0,5 мільйона барелів на добу в серпні. Очікується, що група також обговорить питання про продовження угоди зі скорочення пропозиції після квітня 2022 року.