Для всіх підприємств ПЕК буде визначено незнижувальний запас вугілля, — Міненерго

Обновлено: Июль 01, 2021. Тэги: , ,

Для всіх підприємств ПЕК буде визначено незнижувальний запас вугілля, — Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні провів нараду щодо стану підготовки енергетичних підприємств до проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року.

Повідомляє Міненерго.

Нарада відбулася за участі представників усіх ключових підприємств ПЕК, Держенергонагляду та НКРЕКП.

 Учасники обговорили поточний стан виконання ключовими підприємствами планів накопичення палива; проведення планових ремонтних робіт генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей; наявність необхідних матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередачі та підстанціях усіх класів напруги.

«Ми проведемо засідання постійної комісії з ремонтних кампаній. Визначимо мінімальний незнижуваний запас вугілля та, з огляду на це, сформуємо графік накопичення вугілля для кожної теплової станції. Ця інформація буде доведена до кожної генеруючої станції для дотримання графіків», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

 За результатами наради Держенергонагляд отримав доручення надати на розгляд комісії факти порушень, виявлених за результатами перевірок готовності енергетичного обладнання та мереж до ОЗП.

Читайте у Терміналі: Cитуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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