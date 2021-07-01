Для всіх підприємств ПЕК буде визначено незнижувальний запас вугілля, — Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні провів нараду щодо стану підготовки енергетичних підприємств до проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року.
Повідомляє Міненерго.
Нарада відбулася за участі представників усіх ключових підприємств ПЕК, Держенергонагляду та НКРЕКП.
Учасники обговорили поточний стан виконання ключовими підприємствами планів накопичення палива; проведення планових ремонтних робіт генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей; наявність необхідних матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередачі та підстанціях усіх класів напруги.
«Ми проведемо засідання постійної комісії з ремонтних кампаній. Визначимо мінімальний незнижуваний запас вугілля та, з огляду на це, сформуємо графік накопичення вугілля для кожної теплової станції. Ця інформація буде доведена до кожної генеруючої станції для дотримання графіків», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
За результатами наради Держенергонагляд отримав доручення надати на розгляд комісії факти порушень, виявлених за результатами перевірок готовності енергетичного обладнання та мереж до ОЗП.
Читайте у Терміналі: Cитуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго.