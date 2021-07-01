ГарПок сплатив виробникам електроенергії з ВДЕ понад 32 млрд грн

За першу половину 2021 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) понад 32 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ДП.

«В цю суму входить оплата за як за продукцію поточного року, так і за електроенергію, яку підприємство придбало у 2020 році. Зокрема, 30 червня Гарантований покупець перерахував виробникам електроенергії 1,24 млрд грн як оплату за «зелену» електроенергію квітня і травня 2021 року. Таким чином, рівень оплати електроенергії за ці періоди вдалося підвищити до 93% та 70% відповідно», — йдеться в повідомленні.

Актуальний рівень оплати електроенергії за «зеленим» тарифом у 2021 році наразі такий:

● за січень-квітень – 93%;

● за травень – 70%;

● за 20 днів червня – 100%.

«Термінал» писав, ДП «Гарантований покупець» розраховує на випуск восени цього року облігацій внутрішньої держпозики під погашення заборгованості перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік.