Президент застосував ротацію до члена НКРЕКП Оксани Кривенко

Президент Володимир Зеленський застосував ротацію до члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко.

Про це Кривенко написала у Facebook.

«Сьогодні завершується 20-річний період моєї роботи в енергетичному регуляторі. Згідно з указом президента №258 від 30 червня 2020 роки до мене застосовується ротація з 1 липня 2021 року», – написала вона.

Оксана Кривенко додала, що в НКРЕКП за цей час їй вдалося з найнижчої посади спеціаліста ІІ категорії досягти посади члена Нацкомісії та бути обраною її головою (липень 2018 – листопад 2019).

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