Світовий банк надав Укргідроенерго кредит на підвищення стійкості енергосистеми

30 червня у Вашингтоні Рада директорів Світового банку затвердила пакет фінансування у розмірі 212 мільйонів доларів США на впровадження проекту «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі».

Повідомляє Укргідроенерго.

177 мільйонів доларів США надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а Фонд чистих технологій виділив на пільгових умовах позику в розмірі 34 мільйонів доларів США та грант в розмірі 1 мільйона доларів США.

В ролі позичальника та організації-виконавця проекту виступає Укргідроенерго. Фінансування надається на встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на чотирьох гідроелектростанціях (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС), які планується залучити для надання допоміжних послуг національній електромережі. Також акумулятори та сонячні електроустановки будуть встановлені на Дністровській ГЕС.

«Проект дасть змогу збільшити гнучкість української енергетичної системи, що допоможе у синхронізації із європейською енергетичною мережею та декарбонізації енергетичного сектору», — наголошується у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що Укргідроенерго залучить $211 млн для реалізації інвпестроєкту підвищення стійкості енергосистеми.