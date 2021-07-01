Світовий банк надав Укргідроенерго кредит на підвищення стійкості енергосистеми

Обновлено: Июль 01, 2021. Тэги: , ,

Світовий банк надав Укргідроенерго кредит на підвищення стійкості енергосистеми

30 червня у Вашингтоні Рада директорів Світового банку затвердила пакет фінансування у розмірі 212 мільйонів доларів США на впровадження проекту «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі».

Повідомляє Укргідроенерго.

177 мільйонів доларів США надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а Фонд чистих технологій виділив на пільгових умовах позику в розмірі 34 мільйонів доларів США та грант в розмірі 1 мільйона доларів США.

В ролі позичальника та організації-виконавця проекту виступає Укргідроенерго. Фінансування надається на встановлення 197 МВт систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на чотирьох гідроелектростанціях (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС і Середньодніпровській ГЕС), які планується залучити для надання допоміжних послуг національній електромережі. Також акумулятори та сонячні електроустановки будуть встановлені на Дністровській ГЕС.

«Проект дасть змогу збільшити гнучкість української енергетичної системи, що допоможе у синхронізації із європейською енергетичною мережею та декарбонізації енергетичного сектору», — наголошується у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що Укргідроенерго залучить $211 млн для реалізації інвпестроєкту підвищення стійкості енергосистеми.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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