Українська енергетична біржа отримала ліцензії на ринках капіталу

Обновлено: Июль 01, 2021. Тэги: , , ,

Українська енергетична біржа отримала ліцензії на ринках капіталу

30 червня 2021 року, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на черговому засіданні прийняла рішення про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу ТОВ «Українська енергетична біржа».

Про це пише пресслужба уряду.

«Товарна біржа отримала ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та клірингової діяльності з визначення зобов’язань», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Комісією зареєстровані нові правила товариства, які відповідають чинному законодавству. Для отримання ліцензій біржа пройшла процес реорганізації своєї структури та готувалася до цієї події близько пів року.

«Це початок нової епохи на ринках капіталу та товарних ринках. Сьогоднішня подія є визначною не тільки для учасників ринку, а я для регулятора. Адже Комісія вперше повністю провела процедуру реєстрації ліцензіата за новими правилами. Сподіваємося, що це тільки початок і надалі ми отримаємо ще не один пакет документів від зацікавлених учасників ринків», – зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов. 

Нагадаємо, що згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 №738-ІХ, товарні біржі з 01.07.2021 повинні пройти процедуру ліцензування в НКЦПФР, у разі їх бажання надалі здійснювати таку діяльність.

Читайте в «Терміналі», УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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