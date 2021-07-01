Українська енергетична біржа отримала ліцензії на ринках капіталу

30 червня 2021 року, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на черговому засіданні прийняла рішення про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу ТОВ «Українська енергетична біржа».



Про це пише пресслужба уряду.

«Товарна біржа отримала ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та клірингової діяльності з визначення зобов’язань», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Комісією зареєстровані нові правила товариства, які відповідають чинному законодавству. Для отримання ліцензій біржа пройшла процес реорганізації своєї структури та готувалася до цієї події близько пів року.

«Це початок нової епохи на ринках капіталу та товарних ринках. Сьогоднішня подія є визначною не тільки для учасників ринку, а я для регулятора. Адже Комісія вперше повністю провела процедуру реєстрації ліцензіата за новими правилами. Сподіваємося, що це тільки початок і надалі ми отримаємо ще не один пакет документів від зацікавлених учасників ринків», – зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Нагадаємо, що згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 №738-ІХ, товарні біржі з 01.07.2021 повинні пройти процедуру ліцензування в НКЦПФР, у разі їх бажання надалі здійснювати таку діяльність.

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