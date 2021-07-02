2021-07-02: Ціни на нафту в очікуванні відкладеного засідання ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п’ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 75,69 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:30, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,20%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 75,16 долара за барель, втративши 0,09%.

Ціни на нафту в п’ятницю залишалися стабільними після того, як міністри країн ОПЕК+ відклали засідання по політиці видобутку, оскільки Об’єднані Арабські Емірати відмовилися від плану зі збільшення видобутку на 2 мільйони барелів на добу у другій половині року, пише Reuters.

Обидві марки нафти продемонстрували значне зростання в ціні в четвер, оскільки план, підтриманий Саудівською Аравією і Росією для ОПЕК і союзників, разом відомих як ОПЕК+, з додавання 400 тисяч барелів на добу кожен місяць з серпня по грудень 2021 року було більш обережним, ніж очікували інвестори.

ОПЕК+ відклала зустріч на рівні міністрів до п’ятниці, щоб продовжити переговори з політики видобутку нафти.

Москва і Ер-Ріяд також запропонували продовжити термін скорочень до кінця 2022 року, щоб уникнути нового перенасичення в наступному році.