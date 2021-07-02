Делегації 23 країн-експортерів «чорного золота» не змогли домовитися про видобування нафти

Делегації 23 країн-експортерів нафти не змогли домовитися про те, скільки барелів добувати в другій половині року.

Про це пише Bloomberg.

Стало також відомо, що Міністерський моніторинговий комітет, який ухвалює фінальне рішення, збереться 2 червня.

Каменем спотикання, за словами джерел Bloomberg, стала позиція Об’єднаних Арабських Еміратів, які заявили, що заблокують угоду, вже узгоджену лідерами альянсу.

Нагадаємо, 30 червня Росія і Саудівська Аравія запропонували збільшити видобуток на 2 млн барелів на добу з серпня по грудень.

Щомісяця додаючи на ринок по 400 тисяч барелів на день, Москва і Ер-Ріяд розраховували покрити дефіцит нафти, який ОПЕК+ оцінює в 2,3 млн барелів на день на четвертий квартал.

Але ОАЕ, а також ще низку країн не влаштувала квота зі збільшенню видобутку, і вони попросили переглянути умовну планку, відносної якої відраховується зниження поставок.

Для ОАЕ вона встановлена ​​на рівні 3,2 млн барелів на день – стільки країна могла добувати в 2018 році. Представники еміратів заявили, що поточні потужності в країні є значно вищими – 3,8 млн барелів на день, і від цього рівня слід відраховувати квоту по зниженню поставок.

Де-факто ОАЕ попросили права різко збільшити видобуток, чим викликали «гнів» представників Росії і Саудівської Аравії, кажуть джерела Bloomberg.

«Термінал» писав, ОПЕК + попередив про значну невизначеність і потенційний ризик дисбалансу на світовому ринку нафти після квітня 2022 року, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на внутрішній звіт Альянсу.