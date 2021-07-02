Делегації 23 країн-експортерів «чорного золота» не змогли домовитися про видобування нафти

Обновлено: Июль 02, 2021. Тэги: ,

Делегації 23 країн-експортерів «чорного золота» не змогли домовитися про видобування нафти

Делегації 23 країн-експортерів нафти не змогли домовитися про те, скільки барелів добувати в другій половині року.

Про це пише Bloomberg.

Стало також відомо, що Міністерський моніторинговий комітет, який ухвалює фінальне рішення, збереться 2 червня.

Каменем спотикання, за словами джерел Bloomberg, стала позиція Об’єднаних Арабських Еміратів, які заявили, що заблокують угоду, вже узгоджену лідерами альянсу.

Нагадаємо, 30 червня Росія і Саудівська Аравія  запропонували збільшити видобуток на 2 млн барелів на добу з серпня по грудень.

Щомісяця додаючи на ринок по 400 тисяч барелів на день, Москва і Ер-Ріяд розраховували покрити дефіцит нафти, який ОПЕК+ оцінює в 2,3 млн барелів на день на четвертий квартал.

Але ОАЕ, а також ще низку країн не влаштувала квота зі збільшенню видобутку, і вони попросили переглянути умовну планку, відносної якої відраховується зниження поставок.

Для ОАЕ вона встановлена ​​на рівні 3,2 млн барелів на день – стільки країна могла добувати в 2018 році. Представники еміратів заявили, що поточні потужності в країні є значно вищими – 3,8 млн барелів на день, і від цього рівня слід відраховувати квоту по зниженню поставок.

Де-факто ОАЕ попросили права різко збільшити видобуток, чим викликали «гнів» представників Росії і Саудівської Аравії, кажуть джерела Bloomberg.

«Термінал» писав, ОПЕК + попередив про значну невизначеність і потенційний ризик дисбалансу на світовому ринку нафти після квітня 2022 року, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на внутрішній звіт Альянсу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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