ФДМУ передасть державні ТЕЦ Нафтогазу — Кошеленко

Фонд держмайна України передасть державні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) НАК «Нафтогаз України» до кінця поточного року, повідомив заступник голови Фонду Костянтин Кошеленко.



Про це пише Енергореформа.

«ДержТЕЦ приватизовуватися не будуть. Ухвалено рішення про їх передачу «Нафтогазу». І Фонд їх передасть до кінця року, до початку опалювального сезону «, — сказав він.

Водночас за його словами, Фонд бачить проблеми з приватизацією двох обленерго «Тернопільобленерго» і «Черкасиобленерго».

«За» Черкасиобленерго «необхідно об’єднати пакет з 25% -м пакетом, що знаходяться у ПрАТ» Українська енергозберігаюча сервісна компанія. Тому, його приватизація може відбутися, орієнтовно, у другому кварталі 2022 року.» Тернопільобленерго «до сих пір ВАТ, і там є проблеми з проведенням зборів акціонерів через непорядність реєстратора «, — сказав заступник голови ФДМУ.

При цьому він зазначив, що інші обленерго готові до приватизації, і за ними проводиться відбір радників. Він підтвердив, що «Центренерго» планується до продажу також в другому кварталі 2022 року. «Закінчується процес відбору перспективних шахт, які будуть приєднані до» Центренерго «з метою продажу в складі ВІК», — зазначив Кошеленко.