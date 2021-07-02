ФДМУ передасть державні ТЕЦ Нафтогазу — Кошеленко

Обновлено: Июль 02, 2021. Тэги: , ,

ФДМУ передасть державні ТЕЦ Нафтогазу — Кошеленко

Фонд держмайна України передасть державні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) НАК «Нафтогаз України» до кінця поточного року, повідомив заступник голови Фонду Костянтин Кошеленко.

Про це пише Енергореформа.

«ДержТЕЦ приватизовуватися не будуть. Ухвалено  рішення про їх передачу «Нафтогазу». І Фонд їх передасть до кінця року, до початку опалювального сезону «, — сказав він.

Водночас за його словами, Фонд бачить проблеми з приватизацією двох обленерго «Тернопільобленерго» і «Черкасиобленерго».
«За» Черкасиобленерго «необхідно об’єднати пакет з 25% -м пакетом, що знаходяться у ПрАТ» Українська енергозберігаюча сервісна компанія. Тому, його приватизація може відбутися, орієнтовно, у другому кварталі 2022 року.» Тернопільобленерго «до сих пір ВАТ, і там є проблеми з проведенням зборів акціонерів через непорядність реєстратора «, — сказав заступник голови ФДМУ.

При цьому він зазначив, що інші обленерго готові до приватизації, і за ними проводиться відбір радників. Він підтвердив, що «Центренерго» планується до продажу також в другому кварталі 2022 року. «Закінчується процес відбору перспективних шахт, які будуть приєднані до» Центренерго «з метою продажу в складі ВІК», — зазначив Кошеленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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