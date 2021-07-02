Французька Total купує 6 сонячних електростанцій в Україні

Антимонопольний комітет України надав дозвіл французькій Total Eren S. A. (дочірня компанія холдингу Total) придбати понад 50% в шести компаніях-операторах сонячних електростанцій сумарною потужністю 103,9 МВт.
Повідомляє Бізнес Цензор.
Згідно з матеріалами АМКУ, Total Ceran отримає контроль у львівських ТОВ «Енерджі спейс» (5,94 МВт та 5,797 МВт), ТОВ «Терновиця Солар» (13,023 МВт та 15,537 МВт), ТОВ «Терновиця Солар Плюс» (12,832 МВт та 15,537 МВт), ТОВ «Санлайт Дженерейшн» (5,94 МВт та 5,797 МВт), ТОВ «Енергопостач-Плюс» (5,94 МВт і 5,797 МВт) і ТОВ «Лайтфул» (5,94 МВт і 5,797 МВт).
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