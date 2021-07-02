Шмигаль: Опалювальний сезон розпочнеться вчасно

Уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України 2 липня.

«Підготовка до наступного опалювального сезону розпочата. Видані відповідні розпорядження уряду. Це питання перебуває на моєму контролі та на контролі профільних міністерств — Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики. Також профільні міністерства спільно з НАК «Нафтогаз» розв’язують питання підготовки й запуску до опалювального сезону теплоелектроцентралей», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що наступний опалювальний сезон, як і попередній, буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни.

«Термінал» писав, Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року.