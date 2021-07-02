УЕБ: Ціна газу на торгах перетнула позначку в 15 тис. грн за тис. куб

Ціна природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня перетнула позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані цінового бюлетеня УЕБ.
Зокрема, природний газ із підземних сховищ «Укртрансгазу» продавався за середньозваженою ціною 15 064 грн за тис. куб. м, а ресурс у віртуальній точці газотранспортної системи – за 15 358,50 грн за тисячу кубів.
Читайте в «Терміналі», у липні-серпні 2021 року середньозважена ціна на газ на Українській енергетичній біржі встановлена на рівні 7,15 грн за кубометр, що на 34% нижче за ціну в червні.