Укренергопланує випустити зелені облігації восени 2021 року

НЕК «Укренерго» планує випустити зелені облігації у вересні чи жовтні 2021 року, отримавши не менше 500 млн євро.

Про це сказав голова правління НЕК Володимир Кудрицький, пише Енергореформа.

«Ми будемо готуватися на вересень. Тут важливо вибрати правильний момент. Ми дуже сподіваємось, що осінь 2021 року буде правильним моментом для того, щоб ми за цими облігаціями отримали хорошу невелику ставку. Я сподіваюсь, що ми будемо готові на вересень, і якщо у вересні кон’юнктура ринку буде сприятливою, то не виключений випуск цих облігацій у вересні. Якщо відповідь на одне з цих питань буде «ні», то тоді випуск відбудеться в жовтні. Ми будемо прагнути зробити це чим раніше. Чим раніше ми це зробимо, тим раніше ми позбудемося частини свого головного болю з боргами», – сказав Кудрицький.

Він додав, що майданчик для розміщення облігацій та валюту, у якій облігації будуть номіновані, ще не обрано.

«Ми знаходимося в процесі вибору менеджерів для цієї транзакції. Це будуть хороші крупні міжнародні фінансові установи з дуже сильною репутацією і сильною експертизою як на європейському, так і на американському фінансовому ринках. І ми будемо вибирати майданчик (і, відповідно, валюту) виходячи з того, де ми будемо бачити кращу кон’юнктуру. У нас буде не один менеджер. У нас буде один банк для європейського ринку, який матиме сильнішу експертизу в Європі, і один в США. Ми отримаємо найкращий результат і на тому ринку, і на іншому. При цьому це не здорожчить вартість їхніх послуг», – сказав Кудрицький.

Читайте в «Терміналі», НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.

