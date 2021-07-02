Укренергопланує випустити зелені облігації восени 2021 року

Обновлено: Июль 02, 2021. Тэги: , , ,

Укренергопланує випустити зелені облігації восени 2021 року

НЕК «Укренерго» планує випустити зелені облігації у вересні чи жовтні 2021 року, отримавши не менше 500 млн євро.

Про це сказав голова правління НЕК Володимир Кудрицький, пише Енергореформа.

«Ми будемо готуватися на вересень. Тут важливо вибрати правильний момент. Ми дуже сподіваємось, що осінь 2021 року буде правильним моментом для того, щоб ми за цими облігаціями отримали хорошу невелику ставку. Я сподіваюсь, що ми будемо готові на вересень, і якщо у вересні кон’юнктура ринку буде сприятливою, то не виключений випуск цих облігацій у вересні. Якщо відповідь на одне з цих питань буде «ні», то тоді випуск відбудеться в жовтні. Ми будемо прагнути зробити це чим раніше. Чим раніше ми це зробимо, тим раніше ми позбудемося частини свого головного болю з боргами», – сказав Кудрицький.

Він додав, що майданчик для розміщення облігацій та валюту, у якій облігації будуть номіновані, ще не обрано.

«Ми знаходимося в процесі вибору менеджерів для цієї транзакції. Це будуть хороші крупні міжнародні фінансові установи з дуже сильною репутацією і сильною експертизою як на європейському, так і на американському фінансовому ринках. І ми будемо вибирати майданчик (і, відповідно, валюту) виходячи з того, де ми будемо бачити кращу кон’юнктуру. У нас буде не один менеджер. У нас буде один банк для європейського ринку, який матиме сильнішу експертизу в Європі, і один в США. Ми отримаємо найкращий результат і на тому ринку, і на іншому. При цьому це не здорожчить вартість їхніх послуг», – сказав Кудрицький.

Читайте в «Терміналі», НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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