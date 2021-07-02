Вітренко оскаржить в суді новий припис НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції, у випадку виявлення порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» має звертатись до суду, а не спрямовувати припис до голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Про це заявив Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?», — сказав він.

Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України «Про запобігання корупції».

Законом України «Про запобігання корупції» у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

Водночас, у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

Читайте в «Терміналі», Національне антикорупційне агентство очікує, що контракт з керівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком буде розірваний Кабінетом міністрів вже цього тижня.