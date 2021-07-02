Воднева енергетика створює нові можливості для України, — заст. міністра енергетики

Воднева енергетика створює нові можливості для України, яка має розгалужену мережу трубопровідного транспорту, яка з’єднана з європейською мережею, та інфраструктуру для зберігання. Про це заявив у п’ятницю, 2 липня, заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час круглого столу в інформаційному агентстві Interfax-Ukraine. Темою виступу заступника міністра були виклики та перешкоди в процесі зародження водневої енергетики в Україні.

Повідомляє Міненерго.

«Глобальний водневий ринок майбутнього тільки формується. І Україна займає в цьому процесі активну лідерську позицію. Ми зараз досліджуємо потенціал виробництва трьох кольорів водню: «блакитного» з природного газу, «зеленого» з використанням ВДЕ та «рожевого» з атомної енергії», – пояснив Ярослав Демченков.

«Україна розвиває свій водневий ринок за підтримки міжнародних партнерів, зокрема USAID, World Bank, урядів Німеччини, Великобританії та ЄС. Міністерство за сприяння USAID працює над розробкою Водневої стратегії, а також за підтримки Світового банку та ЄС проводить дослідження потенціалу виробництва різних сортів водню й оцінки нашої ГТС.

В нашої держави є потенціал запустити водневу економіку повного циклу: виробництво, транспортування, зберігання і використання. Для цього потрібно зробити «домашнє завдання» як у галузі технологій, так і в нормативно-правовій базі», — наголошується у повідомленні міністерства.

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