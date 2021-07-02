Воднева енергетика створює нові можливості для України, — заст. міністра енергетики

Обновлено: Июль 02, 2021. Тэги: ,

Воднева енергетика створює нові можливості для України, — заст. міністра енергетики

Воднева енергетика створює нові можливості для України, яка має розгалужену мережу трубопровідного транспорту, яка з’єднана з європейською мережею, та інфраструктуру для зберігання. Про це заявив у п’ятницю, 2 липня, заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час круглого столу в інформаційному агентстві Interfax-Ukraine. Темою виступу заступника міністра були виклики та перешкоди в процесі зародження водневої енергетики в Україні.

Повідомляє Міненерго.

«Глобальний водневий ринок майбутнього тільки формується. І Україна займає в цьому процесі активну лідерську позицію. Ми зараз досліджуємо потенціал виробництва трьох кольорів водню: «блакитного» з природного газу, «зеленого» з використанням ВДЕ та «рожевого» з атомної енергії», – пояснив Ярослав Демченков.

«Україна розвиває свій водневий ринок за підтримки міжнародних партнерів, зокрема USAID, World Bank, урядів Німеччини, Великобританії та ЄС. Міністерство за сприяння USAID працює над розробкою Водневої стратегії, а також  за підтримки Світового банку та ЄС проводить дослідження потенціалу виробництва різних сортів водню й оцінки нашої ГТС.

В нашої держави є потенціал запустити водневу економіку повного циклу: виробництво, транспортування, зберігання і використання. Для цього потрібно зробити «домашнє завдання» як у галузі технологій, так і в нормативно-правовій базі», — наголошується у повідомленні міністерства.

Читайте у Терміналі: Україна готується до запровадження водневої енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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