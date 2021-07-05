2021-07-05: Нафта Brent торгується по $76 за баррель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 76,06 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,14%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 75,05 долара за барель, втративши 0,15%.

У понеділок ціни на нафту впали, зокрема нафта марки Brent впала після чотирьох днів зростання, оскільки інвестори і трейдери чекають важливих переговорів з боку ОПЕК+ після розбіжностей всередині групи, які можуть привести до збільшення обсягів поставок великих виробників, щоб захопити частку на ринку, пише Reuters.

Як вказано, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, відомі як ОПЕК+, проголосували в п’ятницю за збільшення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на день з серпня по грудень 2021 року і продовження скорочень видобутку, що залишилися, до кінця 2022 року, але заперечення з боку Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) завадили досягненню угоди.

Читайте в «Терміналі», делегації 23 країн-експортерів нафти не змогли домовитися про те, скільки барелів добувати в другій половині року.

