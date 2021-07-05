Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми

Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми в п’ятницю, 2 липня, о 21:30.



Про це повідомляє пресцентр ЗАЕС.

«Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведется набір потужності », – наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що в даний час в роботі перебувають чотири енергоблоки станції. На енергоблоці №5 йде 64 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 – 77 доба планового середнього ремонту.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», – підкреслили в пресцентрі підприємства.

Крім того, наголошується, що радіаційний фон в районі розташування ЗАЕС та в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

«Термінал» писав, на Запорізькій АЕС впроваджується пілотний проєкт з встановлення нової автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО).

Користуючись збільшенням можливостей, АСКРО поступово витіснить діючу систему «Кільце», яка постійно відстежує радіаційну обстановку на промисловому майданчику Запорізької АЕС, в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження.

