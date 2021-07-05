Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , ,

Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми

Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми в п’ятницю, 2 липня, о 21:30.

Про це повідомляє пресцентр ЗАЕС.

«Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведется набір потужності », – наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що в даний час в роботі перебувають чотири енергоблоки станції. На енергоблоці №5 йде 64 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 – 77 доба планового середнього ремонту.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», – підкреслили в пресцентрі підприємства.

Крім того, наголошується, що радіаційний фон в районі розташування ЗАЕС та в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

«Термінал» писав, на Запорізькій АЕС впроваджується пілотний проєкт з встановлення нової автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО).
Користуючись  збільшенням можливостей, АСКРО поступово витіснить діючу систему «Кільце», яка постійно відстежує радіаційну обстановку на промисловому майданчику Запорізької АЕС, в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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