Газ по «Балканському потоку» до Угорщини піде в обхід України

Сербія та Угорщина оголосили під’єднання газопроводу «Балканський потік» до угорської газотранспортної системи.

Через нього газ з Туреччини надходитиме до Центральної Європи в обхід України, пише «Європейська правда» із посиланням на сербський телеканал N1 Info.

«Державне підприємство «Srbijagas» та угорська компанія FGSZ у неділю оголосили про з’єднання трубопроводу на кордоні з Угорщиною», — йдеться у повідомленні.

Перші партії транзитного газу через Сербію до Центральної Європи почнуть надходити з 1 жовтня.

Генеральний директор «Srbijagas» Душан Баятович сказав, що вони нарешті закінчили довгострокову роботу, щоб Сербія нарешті розв’язувала питання отримання іншого маршруту постачання газу, а не лише отримання природного газу з України.

«У Сербії ніхто більше не замерзне, і ціна на газ для домогосподарств також не зміниться з осені», — сказав Баятович.

«Термінал» писав, Газпром з 1 січня почав постачати газ в Сербію.

