МЕА: Відновлення попиту на газ загрожує досягнення нульових викидів до 2050 року 

Відновлення глобального попиту на газ до 2024 року після рекордного падіння в минулому році може збити світ зі шляху досягнення кліматичної мети — досягнення нульових викидів до 2050 року.



Про це Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) написало у звіті.

«У найближчі роки зростання попиту на природний газ сповільниться, але все ще необхідні рішучі заходи політики, щоб привести його у відповідність з цілями щодо нульових викидів. Очікується, що сильний відскік в 2021 році від торішнього спаду призведе до того, що попит перевищить до ковідні рівні, а потім піде більш помірне зростання до 2024 року», — вказали у МЕА.

Як йдеться у звіті, ринки природного газу, почали 2021 з сильного підйому, підтримуваного поєднанням відновлення економічної активності на більшості ринків і серії погодних явищ. Очікується, що зростання попиту у 2021 році компенсує спад 2020 року і навіть буде рости далі з очікуваним річним збільшенням на 3,6%.

Однак очікується, що зростання попиту не збереже ці темпи в середньостроковій перспективі, а скоріше сповільниться до середнього рівня в 1,7% на рік в період 2022-2024 років, що в рівній мірі буде обумовлено економічною активністю і переходом з вугілля і нафти.

«Це більш повільне зростання може все ще бути занадто високим, щоб відповідати траєкторії з нульовими викидами, яка вимагає високих темпів заміщення і підвищення ефективності», — вказали у МЕА.

«Термінал» писав, Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що для досягнення заявлених кліматичних цілей (досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року й обмеження зростання глобальної температури не більше ніж до 1,5 градусів Цельсія) всі нафтогазові проєкти з розвідки й видобутку повинні бути зупинені вже зараз.