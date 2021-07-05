МЕА: Відновлення попиту на газ загрожує досягнення нульових викидів до 2050 року 

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , ,

МЕА: Відновлення попиту на газ загрожує досягнення нульових викидів до 2050 року 

Відновлення глобального попиту на газ до 2024 року після рекордного падіння в минулому році може збити світ зі шляху досягнення кліматичної мети — досягнення нульових викидів до 2050 року.

Про це Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) написало  у звіті.

«У найближчі роки зростання попиту на природний газ сповільниться, але все ще необхідні рішучі заходи політики, щоб привести його у відповідність з цілями щодо нульових викидів. Очікується, що сильний відскік в 2021 році від торішнього спаду призведе до того, що попит перевищить до ковідні рівні, а потім піде більш помірне зростання до 2024 року», — вказали у МЕА.

Як йдеться у звіті, ринки природного газу, почали 2021 з сильного підйому, підтримуваного поєднанням відновлення економічної активності на більшості ринків і серії погодних явищ. Очікується, що зростання попиту у 2021 році компенсує спад  2020 року і навіть буде рости далі з очікуваним річним збільшенням на 3,6%.

Однак очікується, що зростання попиту не збереже ці темпи в середньостроковій перспективі, а скоріше сповільниться до середнього рівня в 1,7% на рік в період 2022-2024 років, що в рівній мірі буде обумовлено економічною активністю і переходом з вугілля і нафти.

«Це більш повільне зростання може все ще бути занадто високим, щоб відповідати траєкторії з нульовими викидами, яка вимагає високих темпів заміщення і підвищення ефективності», — вказали у МЕА.

«Термінал» писав, Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що для досягнення заявлених кліматичних цілей (досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року й обмеження зростання глобальної температури не більше ніж до 1,5 градусів Цельсія) всі нафтогазові проєкти з розвідки й видобутку повинні бути зупинені вже зараз.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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