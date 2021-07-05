На лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , ,

На лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі

Сьогодні під головуванням Германа Галущенка відбулося чергове засідання Робочої  групи  щодо  супроводження  процесу  інтеграції об’єднаної  енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних  систем   держав   –   членів   Європейського  Союзу.

Повідомляє Міненерго.

Учасники обговорили часові рамки ключових етапів переходу ОЕС України на паралельну роботу з енергосистемою континентальної Європи та можливі ризики під час синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

 Тестова робота енергосистеми в ізольованому режимі запланована на лютий 2022 року. Учасники погодилися, що варто бути готовими до ситуації, коли із незалежних від української сторони причин, в ізольованому режимі вітчизняним ОЕС доведеться попрацювати довше, ніж три дні.

Щодо термінів синхронізації ОЕС України з ENTSO-E, учасники робочої групи погодилися, що потрібно максимально їх скоротити, врахувавши усі, як внутрішні, так і зовнішні виклики та загрози.

Для мінімізації внутрішніх ризиків потрібно здійснити належний ремонт обладнання та вирішити питання із забезпеченням паливом.

На засіданні,  запланованому на наступний тиждень, домовилися заслухати оцінку ризиків кожним з учасників та обговорити прогнозний перелік обладнання, що буде задіяне в період роботи ОЕС в ізольованому режимі.

Читайте у Терміналі: Низький тариф на е/е створює загрозу для синхронізації з ENTSO-E – Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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