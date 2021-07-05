На лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі

Сьогодні під головуванням Германа Галущенка відбулося чергове засідання Робочої групи щодо супроводження процесу інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав – членів Європейського Союзу.

Повідомляє Міненерго.

Учасники обговорили часові рамки ключових етапів переходу ОЕС України на паралельну роботу з енергосистемою континентальної Європи та можливі ризики під час синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

Тестова робота енергосистеми в ізольованому режимі запланована на лютий 2022 року. Учасники погодилися, що варто бути готовими до ситуації, коли із незалежних від української сторони причин, в ізольованому режимі вітчизняним ОЕС доведеться попрацювати довше, ніж три дні.

Щодо термінів синхронізації ОЕС України з ENTSO-E, учасники робочої групи погодилися, що потрібно максимально їх скоротити, врахувавши усі, як внутрішні, так і зовнішні виклики та загрози.

Для мінімізації внутрішніх ризиків потрібно здійснити належний ремонт обладнання та вирішити питання із забезпеченням паливом.

На засіданні, запланованому на наступний тиждень, домовилися заслухати оцінку ризиків кожним з учасників та обговорити прогнозний перелік обладнання, що буде задіяне в період роботи ОЕС в ізольованому режимі.

Читайте у Терміналі: Низький тариф на е/е створює загрозу для синхронізації з ENTSO-E – Міненерго.