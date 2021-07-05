НАБУ і САП підозрюють у корупції ще одного топ-менеджера ЮАЕС

НАБУ і САП повідомили начальнику управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» (входить до складу ДП «НАЕК «Енергоатом») і пособнику-фактичному керівнику двох компаній про підозру у розкраданні 12,3 млн грн держпідприємства. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляє НАБУ.

За даними слідства, начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» упродовж 2011-2012 рр. сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн грн.

Слід зазначити, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.

Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить майже 40 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Кабмін звільнив трьох топ-менеджерів «Енергоатому».