НАБУ і САП підозрюють у корупції ще одного топ-менеджера ЮАЕС

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , , , ,

НАБУ і САП підозрюють у корупції ще одного топ-менеджера ЮАЕС

НАБУ і САП повідомили начальнику управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» (входить до складу ДП «НАЕК «Енергоатом») і пособнику-фактичному керівнику двох компаній про підозру у розкраданні 12,3 млн грн держпідприємства. Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляє НАБУ.

За даними слідства, начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» упродовж 2011-2012 рр. сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн грн.

Слід зазначити, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.

Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить майже 40 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Кабмін звільнив трьох топ-менеджерів «Енергоатому».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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