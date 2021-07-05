НКРЕКП обмежила  обсяги продажу електроенергії між пов’язаними учасниками ринку

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП обмежила  обсяги продажу електроенергії між пов’язаними учасниками ринку

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановила обмеження місячного обсягу продажу електроенергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання.

Таке рішення було ухвалене на екстреному засіданні регулятора у неділю 4 липня.

» Так, з метою збільшення попиту на РДН, Регулятор зобов’язав оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат. Також Регулятор встановив обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, у розмірі 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції. Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом», проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.

З метою оцінки дій учасників ринку, Регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вищевказані дні.

«Термінал» писав, Рішення НКРЕКП про підняття граничної ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках електроенергії (до 2655,99 грн/МВт-год) на сьогодні недоцільне, адже в літній період ціни на електроенергію не є такими високими, як, наприклад в зимовий період (високого попиту), отже даний крок – це рішення заради рішення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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