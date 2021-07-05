Постачальник газу в Маріуполі припинив господарську діяльність

Основний постачальник природного газу в Маріуполі «Азовгаз» повідомив, що припиняє постачання природного газу побутовим споживачам з причини відсутності газового ресурсу.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

«ТОВ «АЗОВГАЗ» змушене повідомити, що з 1 липня 2021 року припиняє свою господарську діяльність, в частині постачання природного газу побутовим споживачам, з причини відсутності газового ресурсу. Відповідно до Правил постачання природного газу споживачі автоматично переходять до «Постачальника останньої надії» (ПОН) — АТ НАК «Нафтогаз України» та перебувають там не більше 60 днів», — йдеться у повідомленні.

За цей час необхідно остаточно розрахуватися з «Азовгазом» за спожите блакитне паливо і знайти собі нового газопостачальника.

«У разі невиконання цих зобов’язань, до споживача можуть бути застосовані заходи з припинення розподілу природного газу, відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем. Крім того, якщо боржник самостійно не розв’яже питання з погашення заборгованості, постачальник має право примусово стягнути заборгованість в судовому порядку, що збільшить суму боргу на суму витрат, пов’язаних зі здійсненням цих заходів», – йдеться в повідомленні.

Читайте в «Терміналі», ціна природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня перетнула позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.