Від початку сезону закачування до ПСГ надійшло майже 1 млрд куб. м газу

Обновлено: Июль 05, 2021. Тэги: , ,

Від початку сезону закачування до ПСГ надійшло майже 1 млрд куб. м газу

За два місяці сезону закачування Оператор газосховищ України поповнив ПСГ на майже 1 млрд куб. м газу.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Темпи закачування у червні дещо зросли у порівнянні з попереднім місяцем та сягнули 0,57 млрд куб. м. Станом на 1 липня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку у 16 млрд куб. м газу.

На початку липня запас природного газу в українських ПСГ становить 16 млрд куб. м. Це на 18,4% менше тогорічних показників.

Протягом червня 2021 року до підземних газосховищ України надійшло 0,57 млрд куб. м природного газу. Це у три рази менше у порівнянні з червнем 2020 року.

Усього від початку цьогорічного сезону закачування до ПСГ закачали 0,93 млрд куб. м газу.

Станом на 01.07.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «митний склад» 4,1 млрд куб. м газу. Це на 14,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,1 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «митний склад» 0,6 млрд куб. м, що удвічі менше ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,53 млрд куб. м.

«Нині ми вже бачимо чіткий позитивний прогноз та значне зростання імпорту газу на митну територію України протягом липня. Водночас Оператор газосховищ продовжує переговори із замовниками послуг. За попередніми оцінками, до опалювального сезону ми підійдемо із запасами газу у ПСГ на рівні 19-20 млрд куб. м. Цього вистачить, щоб комфортно пройти опалювальний сезон в Україні і при цьому продовжити співпрацю з нашими іноземними замовниками», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

«Термінал» писав, за 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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