Від початку сезону закачування до ПСГ надійшло майже 1 млрд куб. м газу

За два місяці сезону закачування Оператор газосховищ України поповнив ПСГ на майже 1 млрд куб. м газу.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Темпи закачування у червні дещо зросли у порівнянні з попереднім місяцем та сягнули 0,57 млрд куб. м. Станом на 1 липня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку у 16 млрд куб. м газу.

На початку липня запас природного газу в українських ПСГ становить 16 млрд куб. м. Це на 18,4% менше тогорічних показників.

Протягом червня 2021 року до підземних газосховищ України надійшло 0,57 млрд куб. м природного газу. Це у три рази менше у порівнянні з червнем 2020 року.

Усього від початку цьогорічного сезону закачування до ПСГ закачали 0,93 млрд куб. м газу.

Станом на 01.07.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «митний склад» 4,1 млрд куб. м газу. Це на 14,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,1 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «митний склад» 0,6 млрд куб. м, що удвічі менше ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,53 млрд куб. м.

«Нині ми вже бачимо чіткий позитивний прогноз та значне зростання імпорту газу на митну територію України протягом липня. Водночас Оператор газосховищ продовжує переговори із замовниками послуг. За попередніми оцінками, до опалювального сезону ми підійдемо із запасами газу у ПСГ на рівні 19-20 млрд куб. м. Цього вистачить, щоб комфортно пройти опалювальний сезон в Україні і при цьому продовжити співпрацю з нашими іноземними замовниками», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

«Термінал» писав, за 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн.