2021-07-06: Нафта Brent торгується вище $77 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 77,48 долара за барель.
Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:18, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.
При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 76,70 долара за барель, додавши 2,05%.
Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, при цьому Brent і WTI досягли максимуму з 2018 року на очікуваннях подальшого скорочення постачання після скасування переговорів ОПЕК+ одночасно з відновленням світового попиту на паливо, пише Reuters.
Міністри Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, групи, відомої як ОПЕК+, скасували переговори про видобуток нафти і не встановили нову дату для їх відновлення після незгоди минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати відхилили запропоновані на вісім місяців умови видобутку, що означає, що угода щодо збільшення виробництва не була узгоджена.