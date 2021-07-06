2021-07-06: Нафта Brent торгується вище $77 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 77,48 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:18, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 76,70 долара за барель, додавши 2,05%.

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, при цьому Brent і WTI досягли максимуму з 2018 року на очікуваннях подальшого скорочення постачання після скасування переговорів ОПЕК+ одночасно з відновленням світового попиту на паливо, пише Reuters.

Міністри Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, групи, відомої як ОПЕК+, скасували переговори про видобуток нафти і не встановили нову дату для їх відновлення після незгоди минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати відхилили запропоновані на вісім місяців умови видобутку, що означає, що угода щодо збільшення виробництва не була узгоджена.

Нафтові ціни ростуть на тлі невизначеності щодо проведення зустрічі міністрів ОПЕК +, при цьому WTI дорожчає більш ніж на 2%, пише «Investing.com».

Вартість вересневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 мск становила $ 77,49 за барель, що на $ 0,33 (0,43%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подорожчали на $ 0,99 (1,3%) — до $ 77,16 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 76,70 за барель, що на $ 1,54 (2,05%) вище підсумкового значення попередньої сесії.