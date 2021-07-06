2021-07-06: Нафта Brent торгується вище $77 за барель

Обновлено: Июль 06, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-06: Нафта Brent торгується вище $77 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 77,48 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:18, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 76,70 долара за барель, додавши 2,05%.

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, при цьому Brent і WTI досягли максимуму з 2018 року на очікуваннях подальшого скорочення постачання після скасування переговорів ОПЕК+ одночасно з відновленням світового попиту на паливо, пише Reuters.

Міністри Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, групи, відомої як ОПЕК+, скасували переговори про видобуток нафти і не встановили нову дату для їх відновлення після незгоди минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати відхилили запропоновані на вісім місяців умови видобутку, що означає, що угода щодо збільшення виробництва не була узгоджена.

Нафтові ціни ростуть на тлі невизначеності щодо проведення зустрічі міністрів ОПЕК +, при цьому WTI дорожчає більш ніж на 2%, пише «Investing.com».
Вартість вересневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 мск становила $ 77,49 за барель, що на $ 0,33 (0,43%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подорожчали на $ 0,99 (1,3%) — до $ 77,16 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 76,70 за барель, що на $ 1,54 (2,05%) вище підсумкового значення попередньої сесії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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