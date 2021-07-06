АМКУ почало розслідування антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет (АМКУ) за власною ініціативою почав дослідження наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції в діях учасників ринку електроенергії, які привели до обвалу цін.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Комітет констатує, що в останні кілька днів на ринку електроенергії, зокрема «на добу вперед» (РДН), відбуваються значні коливання обсягів купівлі-продажу електроенергії.

«Мова йде про різке зниження попиту протягом останніх кількох днів. Воно сталося через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку. При цьому фіксувалося одночасне збільшення обсягів закупівлі на «ринку двосторонніх договорів» (РДД)», – зазначається в повідомленні.

Так, за даними ДП «Оператор ринку», обсяги торгів на РДН на 2 липня склали 58 377,20 МВт-год, що на 35,5% менше, ніж в попередній день. Водночас середньозважена ціна на РДН знизилася на 22,2% – до 1 151,82 грн за МВт-год.

Також на РДН в торговій зоні «ОЕС України» середньозважена ціна 2 липня зменшилася на 28,69% в порівнянні з попереднім днем ​​і склала 1 034,52 грн за МВт-год (без ПДВ).

За даними НКРЕКП, різке зменшення ціни на електроенергію на РДН в перші дні липня сталося через виведення попиту на ринок двосторонніх договорів (РДД).

На думку фахівців Антимонопольного комітету, до цих наслідків могло призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Воно могло вплинути і на зниження ціни на РДН через зменшення попиту.

«Подібні дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а значить – можуть бути навмисними», – зазначає АМКУ.

Комітет констатує, що синхронність і періодичність таких дій призводять до:

– зниження ціни на ринку «на добу вперед» через зменшення попиту;

– або до її підвищення – шляхом зменшення пропозиції і збільшення попиту;

– як наслідок – до зміни структури ринку, в тому числі – рівня конкуренції на ньому.

«Це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії», – підкреслюється в повідомленні Комітету.

«Термінал» писав, АМКУ ухваливв рішення накласти штрафи на ДП «Держвуглепостач», ТОВ «ДТЕК Трейдінг», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго»,ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «Центренерго», ПрАТ «Черкаське хімволокно» у розмірі 775 483 270 грн.