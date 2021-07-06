Ціна на газ в Європі досягла $464 за тисячу кубів

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах досягла $464 за тисячу кубометрів.

Про це пише Інтерфакс.

«У понеділок по всій Європі пройшли аукціони бронювання на газотранспортні потужності на найближчий і наступні роки («газовий рік» починається 1 жовтня). Аукціон на додаткові «тверді» газотранспортні потужності з прокачування газу через Україну (9,8 млн куб. м на добу) проводився на додаток до бронювання на основі довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік – це 109 млн куб. м на добу). Польський газотранспортний оператор Gas System виставив потужності газопроводу «Ямал-Європа» в 79 млн куб. м на добу», — йдеться у повідомленні.

Запропонована на обох аукціонах потужність залишилася незатребуваною. І хоча вантажовідправники можуть забронювати потужність на квартальних і щомісячних аукціонах, нова частка невизначеності відразу відбилася на цінах.

«Термінал» писав, ціни на газ в Європі утримуються на максимумах, незважаючи на настання низького літнього сезону.