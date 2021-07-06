ОПЕК+ не засідатиме через неузгодженності між ОАЕ та Саудівською Аравією

Обновлено: Июль 06, 2021. Тэги: , ,

ОПЕК+ не засідатиме через неузгодженності між ОАЕ та Саудівською Аравією

Міністри ОПЕК +  скасували переговори про видобуток нафти після розбіжностей минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати не підтримали запропоноване восьмимісячне продовження обмежень на видобуток.

Про це пише «Investing.com».

В результаті країни не змогли узгодити угоду про збільшення виробництва.

Міністр енергетики Саудівської Аравії в неділю закликав до компромісу і раціональності, щоб досягти домовленості. Але чотири джерела в ОПЕК + сказали, що ніякого прогресу не було досягнуто.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо в понеділок повідомив, що зустріч скасована, при цьому дата наступного засідання не узгоджена. Деякі джерела в ОПЕК + сказали, що в серпні збільшення видобутку нафти не буде, в той час, як інші говорили, що найближчими днями відбудеться нова зустріч, і вони вважають, що в серпні альянс наростить виробництво.

«Термінал» писав, делегації 23 країн-експортерів нафти не змогли домовитися про те, скільки барелів добувати в другій половині року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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