ОПЕК+ не засідатиме через неузгодженності між ОАЕ та Саудівською Аравією

Міністри ОПЕК + скасували переговори про видобуток нафти після розбіжностей минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати не підтримали запропоноване восьмимісячне продовження обмежень на видобуток.

Про це пише «Investing.com».

В результаті країни не змогли узгодити угоду про збільшення виробництва.

Міністр енергетики Саудівської Аравії в неділю закликав до компромісу і раціональності, щоб досягти домовленості. Але чотири джерела в ОПЕК + сказали, що ніякого прогресу не було досягнуто.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо в понеділок повідомив, що зустріч скасована, при цьому дата наступного засідання не узгоджена. Деякі джерела в ОПЕК + сказали, що в серпні збільшення видобутку нафти не буде, в той час, як інші говорили, що найближчими днями відбудеться нова зустріч, і вони вважають, що в серпні альянс наростить виробництво.

«Термінал» писав, делегації 23 країн-експортерів нафти не змогли домовитися про те, скільки барелів добувати в другій половині року.

