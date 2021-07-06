Середньодобове виробництво СЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12% до 28,2 млн кВт∙год, а ВЕС — навпаки збільшилося на 14,9% до 5,9 млн кВт∙год.
Загалом СЕС згенерували 83% від загального обсягу виробництва СЕС та ВЕС (169 млн кВт∙год), пише пресслужба Укренерго.
«Найбільший показник добового виробництва СЕС склав 33,8 млн кВт∙год (29 червня), а ВЕС — 8,1 млн кВт∙год (30 червня). Варто зазначити, що попереднього тижня максимальна добова генерація СЕС складала 34,2 млн кВт∙год, а ВЕС — 8 млн кВт∙год», — йдеться у повідомленні.
Частка СЕС та ВЕС в покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 9% до 8%.
Водночас від початку липня ВЕС виробили 20,4 млн кВт∙год, що на 28,2% менше показника прогнозного балансу (28,4 млн кВт∙год), а СЕС — на 7,4% (104,5 млн кВт∙год проти прогнозу 112,9 млн кВт∙год).
«Термінал» писав, Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%.