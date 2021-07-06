Середньодобове виробництво СЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12%

Обновлено: Июль 06, 2021. Тэги: , ,

Середньодобове виробництво СЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12%

Середньодобове виробництво СЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12% до 28,2 млн кВт∙год, а ВЕС — навпаки збільшилося на 14,9% до 5,9 млн кВт∙год.

Загалом СЕС згенерували 83% від загального обсягу виробництва СЕС та ВЕС (169 млн кВт∙год), пише пресслужба Укренерго.

«Найбільший показник добового виробництва СЕС склав 33,8 млн кВт∙год (29 червня), а ВЕС — 8,1 млн кВт∙год (30 червня). Варто зазначити, що попереднього тижня максимальна добова генерація СЕС складала 34,2 млн кВт∙год, а ВЕС — 8 млн кВт∙год», — йдеться у повідомленні.

Частка СЕС та ВЕС в покритті навантаження в порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 9% до 8%.
Водночас від початку липня ВЕС виробили 20,4 млн кВт∙год, що на 28,2% менше показника прогнозного балансу (28,4 млн кВт∙год), а СЕС — на 7,4% (104,5 млн кВт∙год проти прогнозу 112,9 млн кВт∙год).

«Термінал» писав, Укренерго пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 21%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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