Рубрика | Официоз, Украина

Справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України

Обновлено: Июль 06, 2021. Тэги: , , ,

Справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України

6 липня відбулося засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Повідомляє Урядовий портал.

У заході взяв участь спеціальний уповноважений федерального уряду Німеччини з питань структурних перетворень в українських вугільних регіонах Станіслав Тілліх. З українського боку були присутні Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр енергетики Герман Галущенко, представники Міністерства фінансів і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Розпочати ми плануємо з розроблення та імплементації пілотних проектів у двох шахтарських містах. Але географія програми справедливої трансформації досить широка — це 5 регіонів України або більш ніж 60 населених пунктів, в яких проживає майже мільйон людей. Трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт. Ми говоримо про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури та перехід до декарбонізованої економіки», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністру повідомили, що ключовими критеріями для вибору цих громад був рівень залежності локальних економік, бюджетів та сфери житлово-комунального господарства  від вугільної галузі, стан вугільної промисловості на цих територіях, готовність громад до здійснення заходів зі справедливого переходу. До переліку цих громад також входять міста Червоноград та Мирноград, пілотні проекти в яких буде здійснено за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини.

Читайте у Терміналі: Шмигаль анонсував два пілотних проекти трансформації шахт.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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