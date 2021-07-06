Справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України

6 липня відбулося засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Повідомляє Урядовий портал.

У заході взяв участь спеціальний уповноважений федерального уряду Німеччини з питань структурних перетворень в українських вугільних регіонах Станіслав Тілліх. З українського боку були присутні Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр енергетики Герман Галущенко, представники Міністерства фінансів і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Розпочати ми плануємо з розроблення та імплементації пілотних проектів у двох шахтарських містах. Але географія програми справедливої трансформації досить широка — це 5 регіонів України або більш ніж 60 населених пунктів, в яких проживає майже мільйон людей. Трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт. Ми говоримо про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури та перехід до декарбонізованої економіки», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністру повідомили, що ключовими критеріями для вибору цих громад був рівень залежності локальних економік, бюджетів та сфери житлово-комунального господарства від вугільної галузі, стан вугільної промисловості на цих територіях, готовність громад до здійснення заходів зі справедливого переходу. До переліку цих громад також входять міста Червоноград та Мирноград, пілотні проекти в яких буде здійснено за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини.

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