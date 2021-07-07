2021-07-07: Ціни на нафту Brent коливаються

Обновлено: Июль 07, 2021. Тэги:

2021-07-07: Ціни на нафту Brent коливаються

Ціни на нафту еталонних марок коливаються після волатильною сесії напередодні на тлі невизначеності щодо перспектив нафтовидобутку в світі через розбіжності ОПЕК +.

У вівторок джерела повідомили, що обговорення варіантів збільшення нафтовидобутку ключовими учасниками угоди ОПЕК + триває після відміни повноформатної зустрічі міністрів коаліції, пише «Investing.com».

Тим часом адміністрація США закликала ОПЕК + знайти компромісне рішення, яке дозволить збільшити нафтовидобуток з серпня. Адміністрація США стежить за ходом обговорення ОПЕК + варіантів збільшення нафтовидобутку, контактує з важливими учасниками, заявила у вівторок представник Білого дому Джен Дженніфер Псакі. При цьому Дженніфер Псакі підкреслила, що США «контактують з рядом високопоставлених представників Саудівської Аравії, ОАЕ, інших важливих дійових осіб».

З урахуванням того, що попит на нафту, як очікується, суттєво зросте в найближчі місяці, трейдери стурбовані, що збереження квот на поточному рівні може призвести до ще більшого порушення балансу попиту і пропозиції на глобальному нафтовому ринку, пише S & P Global Platts.

«Зростають побоювання, що відсутність єдності серед групи приведе до зниження стабільності на нафтовому ринку», — відзначають аналітики ANZ. Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:24 мск в середу становить $ 74,63 за барель, що на $ 0,10 (0,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 2,63 (3,4%), до $ 74,53 за барель, після досягнення сесійного максимуму на рівні $ 77,84 за барель — найвищої позначки з жовтня 2018 року. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,17 (0,23%) — до $ 73,54 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася до $ 73,37 за барель, опустившись на $ 1,79 (2,4%), при цьому в ході торгів котирування підіймалися до максимальних з листопада 2014 року $ 76,98 за барель.

Автор:

(Всего статей: 18436)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: