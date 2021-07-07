2021-07-07: Ціни на нафту Brent коливаються

Ціни на нафту еталонних марок коливаються після волатильною сесії напередодні на тлі невизначеності щодо перспектив нафтовидобутку в світі через розбіжності ОПЕК +.



У вівторок джерела повідомили, що обговорення варіантів збільшення нафтовидобутку ключовими учасниками угоди ОПЕК + триває після відміни повноформатної зустрічі міністрів коаліції, пише «Investing.com».

Тим часом адміністрація США закликала ОПЕК + знайти компромісне рішення, яке дозволить збільшити нафтовидобуток з серпня. Адміністрація США стежить за ходом обговорення ОПЕК + варіантів збільшення нафтовидобутку, контактує з важливими учасниками, заявила у вівторок представник Білого дому Джен Дженніфер Псакі. При цьому Дженніфер Псакі підкреслила, що США «контактують з рядом високопоставлених представників Саудівської Аравії, ОАЕ, інших важливих дійових осіб».

З урахуванням того, що попит на нафту, як очікується, суттєво зросте в найближчі місяці, трейдери стурбовані, що збереження квот на поточному рівні може призвести до ще більшого порушення балансу попиту і пропозиції на глобальному нафтовому ринку, пише S & P Global Platts.

«Зростають побоювання, що відсутність єдності серед групи приведе до зниження стабільності на нафтовому ринку», — відзначають аналітики ANZ. Вартість вересневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:24 мск в середу становить $ 74,63 за барель, що на $ 0,10 (0,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 2,63 (3,4%), до $ 74,53 за барель, після досягнення сесійного максимуму на рівні $ 77,84 за барель — найвищої позначки з жовтня 2018 року. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли на $ 0,17 (0,23%) — до $ 73,54 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася до $ 73,37 за барель, опустившись на $ 1,79 (2,4%), при цьому в ході торгів котирування підіймалися до максимальних з листопада 2014 року $ 76,98 за барель.