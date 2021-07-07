Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах знизилася на 11% до $414 за тисячу кубів

Спотова ціна на газ в Європі обрушилася за один день на 11% слідом за корекцією цін на нафту.

Про це свідчать дані торгів на TTF в Нідерландах, передає Інтерфакс.

Ціна газу з поставкою в середу скотилася до $414 з піку в $464 за все лише днем ​​раніше.

«Термінал» писав, ціна газу на хабі TTF в Нідерландах досягла $464 за тисячу кубометрів.

«У понеділок по всій Європі пройшли аукціони бронювання на газотранспортні потужності на найближчий і наступні роки («газовий рік» починається 1 жовтня). Аукціон на додаткові «тверді» газотранспортні потужності з прокачування газу через Україну (9,8 млн куб. м на добу) проводився на додаток до бронювання на основі довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік – це 109 млн куб. м на добу). Польський газотранспортний оператор Gas System виставив потужності газопроводу «Ямал-Європа» в 79 млн куб. м на добу», — йдеться у повідомленні.