НКРЕКП включить 10 трейдерів в розслідування зловживань на ринку е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір включити в розслідування порушень на ринку е/е в зв’язку з різким зниженням ціни на ринку «на добу наперед» 1-4 липня 2021 року цілу низку компаній, а також охопити в ньому попередній червень.

Про це йдеться в проєкті постанови НКРЕКП, включеного до порядку денного її засідання 8 липня.

«Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електроенергії, ознаки яких міститися в діях ТОВ «Юнайтед Енерджі», ТОВ «Д.Трейдінг», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго», ТОВ «Енер Джі», ТОВ «Енергозахід», ТОВ «Екотеч Енерджі», ТОВ «Ентре М», ТОВ «Ютіліті Трейдинг», ТОВ «Артлекс-Енерджі», ТОВ «ОНК-Груп», в період з 1 червня по 4 липня 2021 року згідно проведеного моніторингу поведінки учасників ринку «на добу наперед», – зазначено в документі.

Також повідомляється, що Департамент енергоринку службовою запискою від 2 липня інформував комісію про можливість маніпулювання на РДН, що полягають, зокрема, у виведенні з нього обсягів покупки ТОВ «Юнайтед Енерджі» і «Д.Трейдінг», а також зміною поведінки на ринку інших його учасників, які продавали е/е.

В обґрунтуванні зазначається, що з метою всебічного аналізу і порівняння поведінки учасників за період, який передував істотному зниженню ціни на РДН, комісія вважає за доцільне провести розслідування і за попередній місяць.

«Термінал» писав, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і D.Trading (ДТЕК) підтримали ініціативу Антимонопольного комітету України перевірити дії учасників ринку електроенергії на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

