ОГТСУ: Втрата транзиту газу через територію України – це проблема для Європи

Українська ГТС здатна транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік і завдяки своїй маневреності завжди була та залишається надійним виконавцем своїх зобов’язань і жодного разу не зупиняла транзит газу до країн Європи. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не зможуть.

Про це сказав під час Українсько-словацького енергетичного форуму висловив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Втрата транзиту газу з Росії до країн Європи – це проблема не лише України, це проблема Європи», — сказав він.

У разі відсутності транзиту російського газу ГТС буде забезпечувати потреби лише українських споживачів, які складають приблизно 30 млрд куб. м газу на рік. При цьому систему, щоб не перекладати додаткове фінансове навантаження на побутового споживача, ГТС буде оптимізовано для задоволення потреб виключно внутрішнього ринку газу.

«Якщо щось станеться з «північними» чи «турецькими» потоками, ми не зможемо забезпечити додаткові обсяги транзиту газу до Європи. І це буде проблема Європи. Ми вже фактично бачимо можливі наслідки. Наразі на 100% працює «Північний потік-1», працює «Турецький потік», але Європі газу не вистачає, а ціна на європейських газових ринках досягла максимуму за останні 13 років і я вважаю, що вона буде лише зростати», – зазначив керівник ОГТСУ.

Він нагадав, що українська ГТС здатна транспортувати 146 млрд куб. м газу на рік і завдяки своїй маневровність завжди була та залишається надійним виконавцем своїх зобов’язань і жодного разу не зупиняла транзит газу до країн Європи. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не зможуть.

Як підкреслив Сергій Макогон, «Північний потік-2» є головним зовнішнім ризиком і загрозою не лише для Оператора ГТС України, а й для національної безпеки України.

«Термінал» писав, російський Газпром забронював додатковий обсяг потужностей для прокачування газу через територію України в Європу: на липень компанія планує скористатися таким же обсягом, як і у червні – 15 мільйонів кубометрів на добу.