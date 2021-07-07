УЕБ: Об’єм продаж скрапленого газу на біржі в червні виріс на 67%

За червень на Українській енергетичній біржі було проведено 8 аукціонів з продажу скрапленого газу структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування».

Про це повідомляє пресцентр УЕБ.

Реалізовано 12 236 тонн скрапленого газу, що більше на 66,84% попереднього місяця, на загальну вартість 271,1 млн грн з урахуванням ПДВ. Середньозважена ціна склалась на рівні 22 156,42 грн за тону, що нижче за ціну попереднього місяця на 2,05%. Загалом середньозважені ціни коливалися в діапазоні 21 358,20 – 22 813,44 грн/т.

Найменша середня ціна за увесь місяць склалась на пункті відвантаження Тимофіївське ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 21 127,82 грн/т (з ПДВ), а найвища зафіксована на ТЦСК Базилівщина АТ «Укргазвидобування» і склала – 22 947,66 грн/т (з ПДВ).

«Всього за шість місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 68 514 тонн скрапленого газу на загальну вартість 1,52 млрд. грн. з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн./т.(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні», — йдеться у повідомленні.

В середньому по Україні роздрібні ціни на АЗС по скрапленому газу за аналізовані дати коливалися в діапазоні 15,36 – 15,71 грн./л. (з ПДВ). На 30 червня найвища середня ціна зафіксована у Луганській області, яка склала 15,85 грн./л. (з ПДВ), найнижча була у Чернігівській області – 14,99 грн./л. (з ПДВ).

Читайте в «Терміналі», ціна природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня перетнула позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.