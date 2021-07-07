УЕБ: Об’єм продаж скрапленого газу на біржі в червні виріс на 67%

Обновлено: Июль 07, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Об’єм продаж скрапленого газу на біржі в червні виріс на 67%

За червень на Українській енергетичній біржі було проведено 8 аукціонів з продажу скрапленого газу структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування».

Про це повідомляє пресцентр УЕБ.

Реалізовано 12 236 тонн скрапленого газу, що більше на 66,84% попереднього місяця, на загальну вартість 271,1 млн грн з урахуванням ПДВ. Середньозважена ціна склалась на рівні 22 156,42 грн за тону, що нижче за ціну попереднього місяця на 2,05%. Загалом середньозважені ціни коливалися в діапазоні 21 358,20 – 22 813,44 грн/т.

Найменша середня ціна за увесь місяць склалась на пункті відвантаження Тимофіївське ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 21 127,82 грн/т (з ПДВ), а найвища зафіксована на ТЦСК Базилівщина АТ «Укргазвидобування» і склала – 22 947,66 грн/т (з ПДВ).

«Всього за шість місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 68 514 тонн скрапленого газу на загальну вартість 1,52 млрд. грн. з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн./т.(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні», — йдеться у повідомленні.

В середньому по Україні роздрібні ціни на АЗС по скрапленому газу за аналізовані дати коливалися в діапазоні 15,36 – 15,71 грн./л. (з ПДВ). На 30 червня найвища середня ціна зафіксована у Луганській області, яка склала 15,85 грн./л. (з ПДВ), найнижча була у Чернігівській області – 14,99 грн./л. (з ПДВ).

Читайте в «Терміналі»,  ціна природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня перетнула позначку в 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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