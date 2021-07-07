Засідання ОПЕК + може відбутися в кінці тижня

Обновлено: Июль 07, 2021. Тэги: ,

Засідання ОПЕК + може відбутися в кінці тижня

Неформальні переговори між учасниками угоди ОПЕК + тривають. Засідання картелю може відбутися в кінці тижня.

При цьому, питання виходу Об’єднаних Арабських Еміратів з альянсу ОПЕК + не варто, учасники угоди шукають рішення, пише АНГІ.

Керівництво ОПЕК, Саудівська Аравія і Росія контактували в понеділок вночі з учасниками ОПЕК +, відпрацьовуються різні варіанти майбутнього угоди.

«Неформальні переговори проходять щодня, сам процес не зупиняється. Вчора вночі і керівництво ОПЕК, і головні учасники ринку — Росія і Саудівська Аравія контактували з учасниками угоди, відпрацьовуються різні варіанти», — зазначив учасник переговорів.

Черговий раунд переговорів ОПЕК + в понеділок так і не відбувся: засідання було скасовано після консультацій, нової дати поки не називалося. При цьому засідання альянсу 1 і 2 липня не принесли результатів через принципову позицію ОАЕ з приводу рекомендації міністерського моніторингового комітету ОПЕК + продовжити нафтову угоду до кінця всього 2022 роки з кінця квітня.

ОАЕ виступають проти прийняття рішення з даного питання прямо зараз, за ​​10 місяців до закінчення офіційного терміну угоди, повідомляє «Прайм». По-перше, вони не бачать потреби настільки скоро приймати рішення про це, а по-друге, наполягають на збільшенні в такому випадку свого базового рівня видобутку, від якого вважаються обмеження ОПЕК +. При цьому подальше ослаблення обмежень ОПЕК + в серпні-грудні ОАЕ підтримують, його комітет альянсу рекомендував здійснювати щомісяця на 400 тис. Барелів на добу.

«Термінал» писав, Міністри ОПЕК +  скасували переговори про видобуток нафти після розбіжностей минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати не підтримали запропоноване восьмимісячне продовження обмежень на видобуток.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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