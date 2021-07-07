Засідання ОПЕК + може відбутися в кінці тижня

Неформальні переговори між учасниками угоди ОПЕК + тривають. Засідання картелю може відбутися в кінці тижня.

При цьому, питання виходу Об’єднаних Арабських Еміратів з альянсу ОПЕК + не варто, учасники угоди шукають рішення, пише АНГІ.

Керівництво ОПЕК, Саудівська Аравія і Росія контактували в понеділок вночі з учасниками ОПЕК +, відпрацьовуються різні варіанти майбутнього угоди.

«Неформальні переговори проходять щодня, сам процес не зупиняється. Вчора вночі і керівництво ОПЕК, і головні учасники ринку — Росія і Саудівська Аравія контактували з учасниками угоди, відпрацьовуються різні варіанти», — зазначив учасник переговорів.

Черговий раунд переговорів ОПЕК + в понеділок так і не відбувся: засідання було скасовано після консультацій, нової дати поки не називалося. При цьому засідання альянсу 1 і 2 липня не принесли результатів через принципову позицію ОАЕ з приводу рекомендації міністерського моніторингового комітету ОПЕК + продовжити нафтову угоду до кінця всього 2022 роки з кінця квітня.

ОАЕ виступають проти прийняття рішення з даного питання прямо зараз, за ​​10 місяців до закінчення офіційного терміну угоди, повідомляє «Прайм». По-перше, вони не бачать потреби настільки скоро приймати рішення про це, а по-друге, наполягають на збільшенні в такому випадку свого базового рівня видобутку, від якого вважаються обмеження ОПЕК +. При цьому подальше ослаблення обмежень ОПЕК + в серпні-грудні ОАЕ підтримують, його комітет альянсу рекомендував здійснювати щомісяця на 400 тис. Барелів на добу.

«Термінал» писав, Міністри ОПЕК + скасували переговори про видобуток нафти після розбіжностей минулого тижня, коли Об’єднані Арабські Емірати не підтримали запропоноване восьмимісячне продовження обмежень на видобуток.