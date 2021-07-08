2021-07-08: Нафта Brent дешевшає через невизначеність стосовно угоди ОПЕК+

Обновлено: Июль 08, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-08: Нафта Brent дешевшає через невизначеність стосовно угоди ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 73,39 долара за барель.

Про це пише УНН  з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,05%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 72,04 долара за барель, втративши 0,22%.

У четвер ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі побоювань, що пропозиція може вирости після провалу переговорів раніше цього тижня між основними нафтовиробниками, що може привести до розірвання поточної угоди про видобуток, пише Reuters.

Ціни на нафту марки Brent впали приблизно на 5,3% з закриття торгів у понеділок після того, як переговори між Організацією країн-експортерів нафти і її союзниками, включаючи Росію, у групі, відомій як ОПЕК+, провалилися, коли фактичний лідер — Саудівська Аравія — відмовився від вимог Об’єднаних Арабських Еміратів збільшити їхній видобуток у межах домовленості групи про скорочення поставок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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