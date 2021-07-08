2021-07-08: Нафта Brent дешевшає через невизначеність стосовно угоди ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 73,39 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,05%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 72,04 долара за барель, втративши 0,22%.

У четвер ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі побоювань, що пропозиція може вирости після провалу переговорів раніше цього тижня між основними нафтовиробниками, що може привести до розірвання поточної угоди про видобуток, пише Reuters.

Ціни на нафту марки Brent впали приблизно на 5,3% з закриття торгів у понеділок після того, як переговори між Організацією країн-експортерів нафти і її союзниками, включаючи Росію, у групі, відомій як ОПЕК+, провалилися, коли фактичний лідер — Саудівська Аравія — відмовився від вимог Об’єднаних Арабських Еміратів збільшити їхній видобуток у межах домовленості групи про скорочення поставок.