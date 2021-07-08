Центренерго вимагає від контрагентів виконувати свої зобов’язання по договорах

ПАТ «Центренерго» заявляє про маніпуляції трейдерів у рамках двосторонніх договорів, які полягають у контрактуванні обсягів електроенергії, які згодом не відбираються до 50% законтрактованих обсягів.

Заяву компанія оприлюднила на сторінці у Facebook.

«Наразі покупці електричної енергії ПАТ «Центренерго» не виконують обов’язки по відбору близько 50% обсягів електричної енергії, які були реалізовані на енергетичній біржі. Наша компанія вважає, що такі дії контрагентів є загрозою для національної безпеки країни, такі дії приведуть до зриву підготовки до ОЗП 2021-2022 та соціальному вибуху з боку шахтарів, у яких з’явиться заборгованість по заробітній платі», — наголошується в повідомленні.

«Центренерго» вимагає від Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, втрутитись в ситуацію, коли переможці в аукціонах на купівлю електричної енергії не виконують взяті на себе зобов’язання.

«При подальшому ігноруванні недобросовісними контрагентами щодо виконання своїх зобов’язань, ПАТ «Центренерго» буде змушено продавати відмовні обсяги електроенергії на ринку «на добу на перед» для можливості виплат заробітної плати своїм працівникам (більш ніж 7 тисяч робітників) та виконання зобов’язань перед державними шахтами (більш ніж 35 тисяч шахтарів) щодо закупівлі вугільної продукції, де ПАТ «Центренерго» є основним покупцем вугілля», — йдеться в заяві.

Читайте в «Терміналі», Президент Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.