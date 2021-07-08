Мета України в енергетичний сфері — інтеграція з ENTSO-E, — прем’єр-міністр

Обновлено: Июль 08, 2021. Тэги: , , ,

Мета України в енергетичний сфері — інтеграція з ENTSO-E, — прем’єр-міністр

Мета України у сфері енергетики — максимальна інтеграція енергетичних ринків з ринками ЄС, синхронізація об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Четвертій Конференції з питань реформ в Україні, що відбувається 7-8 липня у Вільнюсі (Литовська Республіка).

Повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду представив план реформ в Україні до 2030 року. Зокрема, реформа енергетичного сектору та захист довкілля, за його словами, включає лібералізацію ринку електроенергії, спрощення системи підключення до електричних мереж та поступовий перехід до ринкових цін на електричну енергію та монетизацію субсидій для незахищених верств населення.

Як зауважив Денис Шмигаль, Україна підтримала кліматичні амбіції ЄС щодо переходу до кліматично нейтрального розвитку до 2050 року у межах Європейського зеленого курсу та має стати його невід’ємною частиною не лише аби спільно з ЄС боротися з наслідками кліматичних змін, але й у рамках стратегії економічного розвитку, задля підвищення безпеки та створення нових можливостей для українського бізнесу.

Раніше Термінал писав, що на лютий 2022 року Міненерго запланувало тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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