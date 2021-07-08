Наглядова рада «Нафтогазу» не стала ухвалювати рішення про можливе усунення Вітренка

Обновлено: Июль 08, 2021. Тэги: , ,

Наглядова рада «Нафтогазу» не стала ухвалювати рішення про можливе усунення Вітренка

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Як повідомила член НР Наталія Бойко у Facebook, рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді «Нафтогазу» про припинення контракту з Вітренком.

«З огляду на це ми висловлюємо глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року», — написала Бойко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в рамках загальних зборів акціонерів «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. КМУ спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК — і незалежних, і представників від держави — з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління «Нафтогазу» з 28 квітня, обрав та призначив з 29 квітня головою НАК терміном на один рік екс-виконавчого директора компанії Вітренка, який був на той час в. о. міністра енергетики.

«Термінал» писав, Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» перенесла розгляд питання про можливе звільнення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Автор:

(Всего статей: 18446)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: