Наглядова рада «Нафтогазу» не стала ухвалювати рішення про можливе усунення Вітренка

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Як повідомила член НР Наталія Бойко у Facebook, рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді «Нафтогазу» про припинення контракту з Вітренком.

«З огляду на це ми висловлюємо глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року», — написала Бойко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в рамках загальних зборів акціонерів «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. КМУ спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради НАК — і незалежних, і представників від держави — з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління «Нафтогазу» з 28 квітня, обрав та призначив з 29 квітня головою НАК терміном на один рік екс-виконавчого директора компанії Вітренка, який був на той час в. о. міністра енергетики.

«Термінал» писав, Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» перенесла розгляд питання про можливе звільнення голови правління компанії Юрія Вітренка.

