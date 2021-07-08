Регулятор передав на місцевий рівень держрегулювання тарифів для 28 теплокомуненерго

Регулятор здійснюватиме методичну роботу та методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні та продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності.

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

«На місцевий рівень передається державне регулювання 28 суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади», — йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір включити в розслідування порушень на ринку е/е в зв’язку з різким зниженням ціни на ринку «на добу наперед» 1-4 липня 2021 року цілу низку компаній, а також охопити в ньому попередній червень.

