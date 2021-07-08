Україна стрімко наростила імпорт газу в червні — ОГТСУ

У червні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 90,25 млн куб. м, що в 11 разів перевищує обсяги травня.

Повідомляє Оператор ГТС України.

100% обсягу газу імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини. Всього за 6 місяців 2021 року було імпортовано 651,46 млн куб. м, зокрема в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах газу (ПСГ) 97,09 куб. м.

Чистий експорт природного газу з України до країн Європи в червні становив 14,92 млн куб. м, ре-експорт – 6,63 млн куб. м. Всього за перше півріччя 2021 року експортовано 63,72 млн куб. м природного газу та реекспортовано з митного складу ПСГ 689,47 млн куб. м.

Оператор ГТС України продовжує співпрацювати з партнерами з Румунії та Молдови над розвитком транспортування природного газу Транcбалканським маршрутом з метою збільшення потужності імпорту.

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