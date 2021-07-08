Україна стрімко наростила імпорт газу в червні — ОГТСУ

Обновлено: Июль 08, 2021. Тэги: , ,

Україна стрімко наростила імпорт газу в червні — ОГТСУ

У червні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 90,25 млн куб. м, що в 11 разів перевищує обсяги травня.

Повідомляє Оператор ГТС України.

100% обсягу газу імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини. Всього за 6 місяців 2021 року було імпортовано 651,46 млн куб. м, зокрема в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах газу (ПСГ) 97,09 куб. м.

Чистий експорт природного газу з України до країн Європи в червні становив 14,92 млн куб. м, ре-експорт – 6,63 млн куб. м. Всього за перше півріччя 2021 року експортовано 63,72 млн куб. м природного газу та реекспортовано з митного складу ПСГ 689,47 млн куб. м.

Оператор ГТС України продовжує співпрацювати з партнерами з Румунії та Молдови над розвитком транспортування природного газу Транcбалканським маршрутом з метою збільшення потужності імпорту.

Читайте у Терміналі: Попри брак «блакитного палива» обсяги поставок до ЄС не збільшуються.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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