В уряді запропонували вугільні регіони для першого етапу трансформації

Пілотними містами для реалізації проєкту стали Мирноград на Донеччині та Червоноград на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, пілотні проєкти плануються у двох шахтарських містах: Червоноград та Мирноград. Але географія програми складається з 5 регіонів України, або понад 60 населених пунктів, у яких проживає майже мільйон людей.

«Трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт. Ми говоримо про створення нових виробництв, розвиток соціальної сфери, інфраструктури та перехід до декарбонізованої економіки», — заявив Шмигаль.

Ключовими критеріями для вибору цих громад був рівень залежності локальних економік, бюджетів та сфери житлово-комунального господарства від вугільної галузі, стан вугільної промисловості на цих територіях, готовність громад до здійснення заходів зі справедливого переходу.



«Термінал» писав, в міненерго наголосили на необхідності постійного діалогу з шахтарськими профспілками.