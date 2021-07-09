2021-07-09: Нафта дорожчає через падіння запасів в США

Ціни на нафту були різноспрямованими в п’ятницю після зростання через падіння запасів нафти і бензину в США.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Вартість бареля вересневої нафти Brent 9 липня о 9:19 по Києву склала $74,31 (+ 0,26%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $73,22 (+ 0,38%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $74,2 і $72,94 відповідно.

Обидва еталона втратили майже 3% за тиждень, оскільки трейдери як і раніше стурбовані тим, що провал переговорів між Організацією країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК +, може привести до зростання товарних запасів нафти.

«Значне скорочення запасів у США зміцнило думку про те, що попит на паливо зростає з початком сезону водіння в США, – сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities. – Оскільки не відбулося значного збільшення видобутку сланцевої нафти в США, деякі інвестори налаштовані досить оптимістично, незважаючи на сварки в ОПЕК +».