2021-07-09: Нафта дорожчає через падіння запасів в США

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-07-09: Нафта дорожчає через падіння запасів в США

Ціни на нафту були різноспрямованими в п’ятницю після зростання через падіння запасів нафти і бензину в США.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Вартість бареля вересневої нафти Brent 9 липня о 9:19 по Києву склала $74,31 (+ 0,26%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $73,22 (+ 0,38%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $74,2 і $72,94 відповідно.

Обидва еталона втратили майже 3% за тиждень, оскільки трейдери як і раніше стурбовані тим, що провал переговорів між Організацією країн-експортерів нафти і союзниками, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК +, може привести до зростання товарних запасів нафти.

«Значне скорочення запасів у США зміцнило думку про те, що попит на паливо зростає з початком сезону водіння в США, – сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities. – Оскільки не відбулося значного збільшення видобутку сланцевої нафти в США, деякі інвестори налаштовані досить оптимістично, незважаючи на сварки в ОПЕК +».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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