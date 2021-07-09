Держекоінспекція розпочала перевірку Трипільської ТЕЦ

Обновлено: Июль 09, 2021. Тэги: , ,

Держекоінспекція розпочала перевірку Трипільської ТЕЦ
Держекоінспекція розпочала перевірку найбільшого забруднювача повітря у Київській області. Йдеться про Трипільську ТЕС, яка здійснює постачання електроенергії на Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Повідомив у Facebook голова Держекоінспекції України Андрій Мальований.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства складають 82,8% всіх викидів промисловості Київської області. Внаслідок роботи ТЕС у повітря потрапляє близько 37 найменувань забруднюючих речовин.

У 2020 році Держекоінспекція отримала 2 недопуски на перевірку електростанції. А вже у 2021 році проведено 2 позапланові заходи контролю. Під час останньої перевірки, яка завершилась 25 червня, виявлено порушення умов дозволу на викиди забруднюючих речовин.

«Наразі під час планової перевірки Держекоінспекція контролює дотримання природоохоронного законодавства на всіх потужностях підприємства та в усіх сферах господарської діяльності – від експлуатації водогосподарських споруд до поводження з відходами. Перевірка триватиме до 16 липня і про її результати обов’язково повідомлю», — йдеться у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що справедлива трансформації вугільних регіонів є важливою умовою поступового «зеленого переходу» — прем’єр-міністр України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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