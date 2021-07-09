Держекоінспекція розпочала перевірку Трипільської ТЕЦ

Держекоінспекція розпочала перевірку найбільшого забруднювача повітря у Київській області. Йдеться про Трипільську ТЕС, яка здійснює постачання електроенергії на Черкащині, Житомирщині та Київщині.

Повідомив у Facebook голова Держекоінспекції України Андрій Мальований.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства складають 82,8% всіх викидів промисловості Київської області. Внаслідок роботи ТЕС у повітря потрапляє близько 37 найменувань забруднюючих речовин.

У 2020 році Держекоінспекція отримала 2 недопуски на перевірку електростанції. А вже у 2021 році проведено 2 позапланові заходи контролю. Під час останньої перевірки, яка завершилась 25 червня, виявлено порушення умов дозволу на викиди забруднюючих речовин.

«Наразі під час планової перевірки Держекоінспекція контролює дотримання природоохоронного законодавства на всіх потужностях підприємства та в усіх сферах господарської діяльності – від експлуатації водогосподарських споруд до поводження з відходами. Перевірка триватиме до 16 липня і про її результати обов’язково повідомлю», — йдеться у повідомленні.

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